जेमिमा रोड्रिगेज ने विश्व कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें की साझा, सोशल मीडिया में हुई वायरल
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। बीते रविवार (2 नवंबर) को हुए फाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया। इस जीत का जश्न अब भी जारी है। भारतीय टीम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही है।
फोटो
रोड्रिगेज ने ट्रॉफी के साथ साझा की तस्वीर
सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाकर जीत दिलाने वाली रोड्रिगेज ने 3 नवंबर की सुबह कुछ फोटो साझा की। उन्होंने होटल के कमरे से एक फोटो साझा की, जिसमें वह भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना और विश्व कप ट्रॉफी के साथ बिस्तर पर नजर आ रही हैं। रोड्रिगेज ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से इस फोटो के कैप्शंस में लिखा, 'गुड मॉर्निंग दुनिया' .
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Good luck taking the trophy away from Jemimah Rodrigues and Smriti Mandhana 🫶#CWC25 Final highlights 📲 https://t.co/lZxtDWXFTv pic.twitter.com/JaRNOhGeZP— ICC (@ICC) November 3, 2025
फोटो
रोड्रिगेज ने इन खिलाड़ियों के साथ भी फोटो की साझा
रोड्रिगेज ने इसके अलावा एक और तस्वीर साझा की, जिसमें वह मंधाना, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी के साथ मौजूद हैं। रोड्रिगेज ने इस फोटो के साथ कैप्शन दिया गया है कि 'क्या अभी भी हम सपना देख रहे हैं'। बता दें कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अपने प्रशंसकों को बड़ा तौफा दिया है। यह टूर्नामेंट के इतिहास में भारतीय टीम का पहला ही खिताब है।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Smriti Mandhana, Jemimah, Radha & Arundhati with World Cup Trophy. ♥️🏆 pic.twitter.com/Aw4PI4L8GT— Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2025
प्रदर्शन
ऐसा रहा रोड्रिगेज का प्रदर्शन
रोड्रिगेज के लिए विश्व कप 2025 शानदार रहा। उन्होंने 8 मैचों की 7 पारियों में 58.40 की औसत के साथ 101.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 297 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक भी लगाया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई थी। इस संस्करण में रोड्रिगेज से ज्यादा रन सिर्फ मंधाना (434) और प्रतिका रावल (308) ने बनाए।
फाइनल
फाइनल में इस तरह से जीती भारतीय टीम
भारत को स्मृति मंधाना (45) और शफाली वर्मा (87) ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। सलामी बल्लेबाजों के कमाल के बाद मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा (58) और ऋचा घोष (34) ने उपयोगी योगदान देकर टीम का स्कोर 298/7 तक पहुंचाया। जवाब में ताजमिन ब्रिट्स (23) और एनेके बॉश (0) के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (101) ने संघर्ष किया, लेकिन दीप्ति शर्मा (5/39) की उम्दा गेंदबाजी के चलते प्रोटियाज पारी 246 पर सिमट गई।