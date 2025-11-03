जेमिमा रोड्रिगेज ने विश्व कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें की साझा, सोशल मीडिया में हुई वायरल

फोटो रोड्रिगेज ने ट्रॉफी के साथ साझा की तस्वीर सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाकर जीत दिलाने वाली रोड्रिगेज ने 3 नवंबर की सुबह कुछ फोटो साझा की। उन्होंने होटल के कमरे से एक फोटो साझा की, जिसमें वह भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना और विश्व कप ट्रॉफी के साथ बिस्तर पर नजर आ रही हैं। रोड्रिगेज ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से इस फोटो के कैप्शंस में लिखा, 'गुड मॉर्निंग दुनिया' .

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Good luck taking the trophy away from Jemimah Rodrigues and Smriti Mandhana 🫶#CWC25 Final highlights 📲 https://t.co/lZxtDWXFTv pic.twitter.com/JaRNOhGeZP — ICC (@ICC) November 3, 2025

फोटो रोड्रिगेज ने इन खिलाड़ियों के साथ भी फोटो की साझा रोड्रिगेज ने इसके अलावा एक और तस्वीर साझा की, जिसमें वह मंधाना, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी के साथ मौजूद हैं। रोड्रिगेज ने इस फोटो के साथ कैप्शन दिया गया है कि 'क्या अभी भी हम सपना देख रहे हैं'। बता दें कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अपने प्रशंसकों को बड़ा तौफा दिया है। यह टूर्नामेंट के इतिहास में भारतीय टीम का पहला ही खिताब है।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Smriti Mandhana, Jemimah, Radha & Arundhati with World Cup Trophy. ♥️🏆 pic.twitter.com/Aw4PI4L8GT — Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2025

प्रदर्शन ऐसा रहा रोड्रिगेज का प्रदर्शन रोड्रिगेज के लिए विश्व कप 2025 शानदार रहा। उन्होंने 8 मैचों की 7 पारियों में 58.40 की औसत के साथ 101.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 297 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक भी लगाया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई थी। इस संस्करण में रोड्रिगेज से ज्यादा रन सिर्फ मंधाना (434) और प्रतिका रावल (308) ने बनाए।