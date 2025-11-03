इंडियन हेवन प्रीमियर लीग में आयोजक बकाया चुकाए बिना भागे, खिलाड़ी होटल में फंसे

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) खेली जा रही थी, जो खराब कारणों से चर्चा में है। दरअसल, इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और अंपायरों को कथित तौर पर भुगतान नहीं किया गया और ये लीग बीच में ही बंद हो गई है। इस लीग में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ी स्थानीय होटल में फंसे हुए हैं और खबरों के अनुसार आयोजक घाटी छोड़कर भाग गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

लीग जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने IHPL से पल्ला झाड़ा इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, IHPL का आयोजन मोहाली स्थित युवा सोसाइटी द्वारा किया गया था। कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा इसका प्रचार किया गया था, जिसकी सचिव नुजहत गुल उद्घाटन समारोह और मैच के दौरान मौजूद थीं। हालांकि, आयोजकों के भाग जाने के बाद गुल अब दावा कर रही हैं कि सरकार या स्पोर्ट्स काउंसिल का IHPL से कोई लेना-देना नहीं है।

रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर के कई क्रिकेटर एक स्थानीय होटल में फंसे हुए हैं- रिपोर्ट इस लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों ने दावा किया है कि उन्हें 'तकनीकी समस्याओं' के कारण स्टेडियम में न आने के लिए कहा गया था, जिसके परिणामस्वरूप मैच रद्द किए गए। इससे पहले, स्थानीय क्रिकेटर ने अनुबंधों और भुगतानों में अनियमितताओं और स्पष्टता की कमी का हवाला देते हुए लीग से हटने की घोषणा की थी। कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीनगर से रवाना हो गए हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर के कई क्रिकेटर एक स्थानीय होटल में फंसे हुए हैं।