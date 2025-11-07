बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है यह श्रीलंकाई

#1 कुमार संगाकारा - 23 शतक वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने वनडे करियर में बतौर विकेटकीपर 360 मैचों की 340 पारियों में 43.74 की औसत से 13,341 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 23 शतक और 91 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 169 रन का रहा था। उन्होंने पूरे वनडे करियर में 404 मैचों में 14,234 रन बनाए थे, जिसमें 25 शतक और 93 अर्धशतक थे।

#2 क्विंटन डिकॉक - 22 शतक इस सूची में डिकॉक अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में बतौर विकेटकीपर 156 मैचों की 156 पारियों में 46.97 की औसत और 96.79 की स्ट्राइक रेट से 6,953 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 शतक के अलावा 31 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 178 रन का रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में एक मैच बतौर खिलाड़ी भी खेला है, जिसमें वह केवल 3 रन बनाने में सफल रहे हैं।

#3 शाई होप - 18 शतक इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने वनडे करियर में बतौर विकेटकीपर 143 मैचों की 138 पारियों में 50.13 की औसत से 5,916 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 18 शतक के अलावा 30 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 170 रन का रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में 2 मैच बतौर खिलाड़ी भी खेले हैं, जिनमें वह केवल 35 रन बनाने में सफल रहे हैं।