क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले पाए जसप्रीत बुमराह

क्राइस्टचर्च टेस्ट में बिना विकेट रहे जसप्रीत बुमराह, सुनील गावस्कर ने बताया क्या रही कमी

लेखन भारत शर्मा 02:11 pm Nov 28, 202602:11 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला। बुमराह ने 26 ओवर में 6 मेडन के साथ 49 रन खर्च किए। इस पारी में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और कई मौकों पर बल्ले का किनारा लगने के बावजूद गेंद फील्डरों तक नहीं पहुंच सकी। बुमराह के इस स्पेल का पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने खास विश्लेषण किया है।