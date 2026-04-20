जसप्रीत बुमराह ने साई सुदर्शन के रूप में चटकाया IPL 2026 में पहला विकेट, देखें वीडियो

विकेट

बुमराह ने किस तरह हासिल की अपना पहला विकेट

GT की ओर से सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे थे। MI से बुमराह ने गेंदबाजी की कमान संभाली थी। बुमराह ने पहली गेंद फुल लेंथ पर डाली थी, जो पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की ओर निकल गई। सुदर्शन ने कवर के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और कृष भगत ने कवर पॉइंट के पास आसानी से कैच लपक लिया।