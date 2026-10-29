जसप्रीत बुमराह को अभी टेस्ट में बहुत कुछ साबित करना होगा, वकार यूनिस का बड़ा बयान

वकार ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, "सीमित ओवरों के क्रिकेट में बुमराह के स्तर का कोई दूसरा गेंदबाज नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को अलग रखें, क्योंकि उन्हें इस प्रारूप में अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। उन्होंने ज्यादा टेस्ट नहीं खेले हैं। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और इंग्लैंड के कुछ गेंदबाजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन टी-20 और वनडे में बुमराह दबाव वाले अहम मौकों पर हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं और यही मायने रखता है।"