जसप्रीत बुमराह ने किया अभ्यास

नेट्स पर लौटे जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी को किया परेशान

लेखन Manoj Panchal 12:51 pm Sep 12, 202612:51 pm

क्या है खबर?

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नेट्स पर वापसी की है। अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी 3 मैचों की टी-20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में बुमराह ने करीब 45 मिनट तक गेंदबाजी की। इस दौरान उन्होंने पूरी रफ्तार से गेंदबाजी की और वैभव सूर्यवंशी के सामने भी शानदार चुनौती पेश की। बता दें, सूर्यवंशी ने पहले IPL में बुमराह की गेंद पर छक्का लगाया था।