जसप्रीत बुमराह टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी कैसी रही बुमराह की गेंदबाजी? बुमराह ने 256 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम को 32 रन के कुल स्कोर पर रचिन रविंद्र (1) के रूप में दूसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाज करते हुए जिमी नीशन (8), मैट हेनरी (0) और कप्तान मिचेल सैंटनर (43) को भी पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवरों में महज 15 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड बुमराह ने मलिंगा और नोर्खिया को पछाड़ा बुमराह के अब टी-20 विश्व कप में 26 मैचों में 13.65 की औसत और 5.66 की इकॉनमी से 40 विकेट हो गए हैं। वह टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा और दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नोर्खिया को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 38-38 विकेट अपने नाम किए हैं। अर्शदीप सिंह और टिम साउथी (36-36) तीसरे नंबर पर हैं।

उपलब्धि टी-20 विश्व के नॉकआउट मैचों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बुमराह की यह गेंदबाजी टी-20 विश्व कप इतिहास के नॉकआउट मैचों में किया गया दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी बन गया है। इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व स्पिनर अजंता मेंडिस के नाम दर्ज है, जिन्होंने टी-20 विश्व कप 2012 के फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 4/12 विकेट के आंकड़े दर्ज किए थे। इस सूची में पाकिस्तान के शादाब खान (4/12 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल, 2021) तीसरे नंबर पर हैं।

