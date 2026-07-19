जेसन होल्डर ने टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं

जेसन होल्डर ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 400 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 01:58 pm Jul 19, 202601:58 pm

क्या है खबर?

लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (LKKR) ने शनिवार को ओकलैंड कोलिजियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में वाशिंगटन फ्रीडम को हराकर अपना पहला मेजर लीग क्रिकेट (MLC) खिताब जीता। इस मैच में LKKR के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने 3 विकेट चटकाते हुए न केवल फ्रीडम के मध्यक्रम को ध्वस्त किया, बल्कि टी-20 क्रिकेट में अपने 400 विकेट भी पूरे कर लिए। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।