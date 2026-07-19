जेसन होल्डर ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 400 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

जेसन होल्डर ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 400 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (LKKR) ने शनिवार को ओकलैंड कोलिजियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में वाशिंगटन फ्रीडम को हराकर अपना पहला मेजर लीग क्रिकेट (MLC) खिताब जीता। इस मैच में LKKR के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने 3 विकेट चटकाते हुए न केवल फ्रीडम के मध्यक्रम को ध्वस्त किया, बल्कि टी-20 क्रिकेट में अपने 400 विकेट भी पूरे कर लिए। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही होल्डर की गेंदबाजी?
165 रनों का पीछा करते हुए फ्रीडम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और एक रन से मैच हार गई।
सुनील नरेन ने पावरप्ले में 3 विकेट लिए, जबकि होल्डर ने मध्य ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया।
कप्तान होल्डर ने निखिल चौधरी को आउट करके अपना 400वां विकेट पूरा किया। तेज गेंदबाज ने 2 और विकेट लेकर चार ओवरों में 3/31 के आंकड़े दर्ज किए।
इसकी बदौलत LKKR को अपना पहला खिताब हासिल करने में मदद मिली।
उपलब्धि
होल्डर 400 टी-20 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के चौथे गेंदबाज
ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, होल्डर ने टी-20 क्रिकेट में 367 मैचों की 360 पारियों में 26.20 के औसत से 402 विकेट लिए हैं।
उनके नाम एक बार 5 विकेट लेने और 14 बार 4 विकेट लेने का कारनामा दर्ज है। उनकी इकॉनमी रेट 8.31 है।
होल्डर इस प्रारूप में 400 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के चौथे गेंदबाज बन गए हैं।
उनसे पहले नरेन (646), ड्वेन ब्रावो (631) और आंद्रे रसेल (526) भी यह कारनामा कर चुके हैं।
करियर
कैसा रहा है होल्डर का क्रिकेट करियर?
होल्डर ने वेस्टइंडीज के लिए 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 112 विकेट लिए हैं। वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के 114 मैचों में 7.80 की इकॉनमी रेट से 110 विकेट लिए हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उन्होंने 57 मैचों में 70 विकेट लिए हैं।
MLC में इस तेज गेंदबाज ने 20 मैचों में 9.05 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट लिए हैं। उन्होंने MLC 2026 में 16 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
होल्डर के नाम इस प्रारूप में दर्ज हैं 3,500 से अधिक रन
होल्डर ने 137.10 की स्ट्राइक से 3,562 टी-20 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वह नरेन, ब्रावो, रसेल, शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी और शादाब खान के साथ 3,500 रन और 400 विकेट का डबल पूरा करने वालों में शामिल हो गए हैं।