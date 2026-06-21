जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली

फीफा विश्व कप के 1,000वें मुकाबले में जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया

लेखन भारत शर्मा 12:32 pm Jun 21, 202612:32 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में जापान फुटबॉल टीम ने ग्रुप-F के अपने दूसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया को 4-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। यह फीफा विश्व कप इतिहास का 1,000वां मैच भी रहा। मॉन्टेरी के एस्टाडियो मॉन्टेरी में खेले गए इस मैच में जापान ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। उसके लिए अयासे उएदा ने 2 गोल दागते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। आइए मैच के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।