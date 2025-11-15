भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े 

जडेजा ने भारत के लिए 88 टेस्ट में 38 से अधिक की औसत से 4,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 25.25 की औसत से 331 विकेट लिए हैं। उन्होंने 15 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। जडेजा के अलावा इयान बॉथम (5,200 रन और 383 विकेट), कपिल देव (5,248 रन और 434 विकेट) और डेनियल विटोरी (4,531 रन और 362 विकेट) ने ये कारनामा किया था।

ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जडेजा

जडेजा ने भारत में अब तक 52 मैच खेले हैं, जिसमें 20.91 की औसत के साथ कुल 246 विकेट लिए हैं। वह 4 विकेट लेते ही भारत में 250 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले सिर्फ चौथे गेंदबाज बन जाएंगे। इस मामले में जडेजा पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की सूची में शामिल होंगे। बता दें कि अश्विन ने भारत में सर्वाधिक 383 विकेट लिए हैं। वहीं, कुंबले ने 350 और हरभजन ने 265 विकेट लिए थे।