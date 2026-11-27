गावस्कर ने भारत के टीम चयन का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि गेंदबाज टीम प्रबंधन द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "मेरा हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि आखिरी 11, 14 या 16 खिलाड़ियों को लेकर आपकी चाहे जो भी आपत्तियां हों, एक बार जब टीम चुन ली जाती है, तो वह हमारी टीम बन जाती है। आखिरकार यह भारतीय टीम है। इसलिए मैं इस टीम का समर्थन कर रहा हूं।"