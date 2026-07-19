जेकब बेथेल ने भारत के खिलाफ पहले वनडे शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

बेथेल और डकेट ने इस पारी के दौरान साझेदारी का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

दोनों के बीच 181 गेंदों में 192 रन की साझेदारी हुई। यह इंग्लैंड की ओर से भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

इससे पहले यह रिकॉर्ड जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो के नाम दर्ज था, जिन्होंने वनडे विश्व कप 2019 में 160 रन की साझेदारी निभाई थी। एलिस्टेयर कुक और इयान बेल (158, 2013) तीसरे नंबर पर हैं।