ISSF विश्व कप: ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण, मनु भाकर ने कांस्य पदक किया अपने नाम
क्या है खबर?
चीन के हांगझोउ में आयोजित इंटरनेशनल शूटींग स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF) विश्व कप में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और मनु भाकर ने कमाल कर दिया। महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते। ईशा ने फाइनल में संयमित और दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 40 हिट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, मनु ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में महत्वपूर्ण शूट-ऑफ में जीत हासिल की और 28 हिट के साथ कांस्य पदक जीता।
पदक
दोनों खिलाड़ियों ने की थी धमाकेदार शुरुआत
भारतीय निशानेबाजों ने पदक मुकाबले से पहले ही शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी।
मनु ने क्वालीफिकेशन में 600 में से 586 अंक हासिल किए और 20 बार निशाने के बिल्कुल केंद्र पर निशाना लगाया, जबकि ईशा ने 600 में से 585 अंक जुटाए और 18 बार निशाने के केंद्र पर निशाना लगाया।
पूर्व एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता राही सरनोबत फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं।
जीत
स्वर्ण पदक जीतने के बाद ईशा ने क्या कहा?
ईशा ने जीत के बाद कहा, "यह मुकाबला मेरे लिए काफी दबाव वाला था, क्योंकि इससे पहले मैं पदक जीत चुकी थी। जैसे-जैसे आप अपने खेल में बेहतर होते जाते हैं, वैसे-वैसे उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उसके दबाव को पार करने की चुनौती भी बढ़ती जाती है। मुझे हांगझोउ में मुकाबला करना पसंद है। एशियाई खेलों में यहां 4 पदक जीतने के बाद वापस आकर मैं काफी उत्साहित थी। हर माहौल से परिचित होना मेरे पक्ष में रहा।"
बयान
मनु ने कांस्य पदक जीत के बाद क्या कहा?
मनु ने कहा, "यह पदक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे मुझे यह स्पष्टता मिलती है कि क्या काम कर रहा है और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह पदक निश्चित रूप से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन इस कड़े मुकाबले से मिला अनुभव आगे और भी ज्यादा मदद करेगा। विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों जैसे आयोजनों को देखते हुए यह अनुभव मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।"
रिकॉर्ड
कमाल की फॉर्म में हैं दोनों खिलाड़ी
ईशा के लिए यह स्वर्ण पदक उनके शानदार करियर को और मजबूत करता है। इस सत्र में म्यूनिख में आयोजित विश्व कप में उन्होंने फाइनल में 43 हिट के साथ सीनियर और जूनियर दोनों विश्व रिकॉर्ड तोड़े थे।
पेरिस 2024 ओलंपिक में हिस्सा ले चुकीं और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ईशा लगातार आगे बढ़ रही हैं।
वहीं, मनु का कांस्य पदक उनकी निरंतरता को दर्शाता है। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने एक ही खेलों में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था।