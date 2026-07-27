ईशा सिंह और मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

ISSF विश्व कप: ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण, मनु भाकर ने कांस्य पदक किया अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 05:59 pm Jul 27, 202605:59 pm

क्या है खबर?

चीन के हांगझोउ में आयोजित इंटरनेशनल शूटींग स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF) विश्व कप में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और मनु भाकर ने कमाल कर दिया। महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते। ईशा ने फाइनल में संयमित और दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 40 हिट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, मनु ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में महत्वपूर्ण शूट-ऑफ में जीत हासिल की और 28 हिट के साथ कांस्य पदक जीता।