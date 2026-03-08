टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही किशन की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 98 रन के कुल स्कोर पर अभिषेक शर्मा (52) के रूप में पहला झटका लगा था। इसके बाद आए किशन ने संजू सैमसन (89) के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 105 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। किशन अपनी पारी में 25 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए।