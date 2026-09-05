ईशन किशन ने की वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ

ईशान किशन ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया अहम बयान, बताया बेहद समझदार

लेखन भारत शर्मा 06:46 pm Sep 05, 202606:46 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के खिताबी मुकाबले से ठीक पहले ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने टीम के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। किशन ने कहा कि वैभव न केवल आक्रामक बल्लेबाजी बल्कि अपनी गजब की खेल भावना और क्रिकेटिंग समझ के कारण भी टीम के लिए बेहद खास हैं। 6 से 10 सितंबर तक चेन्नई के एमए चिदंबरम (चेपॉक) स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हैं।