महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर ईशान किशन का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने बचपन के आदर्श महेंद्र सिंह धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। ईशान का मानना है कि धोनी ने अपनी शर्तों पर संन्यास लेने का अधिकार अर्जित किया है। उन्होंने सोमवार को पटना में पत्रकारों से कहा कि प्रशंसकों को धोनी की अनुपस्थिति का शोक मनाने के बजाय भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान का जश्न मनाना चाहिए।
बयान
किशन ने क्या दिया बयान?
किशन ने कहा, "धोनी ने संन्यास ले लिया है, मैं जानता हूं, उनके लिए वह समय आ गया था। हम सभी समझते हैं कि उन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया है, वे कैसे खेले और उन्होंने सभी युवा खिलाड़ियों को कितना प्रेरित किया है।"
उन्होंने कहा, "जाहिर है उनके फैसले से हर किसी को बुरा लगा है। उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी बहुत खुशी है। शायद बहुत कम खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए हैं।"
आदर्श
किशन ने धोनी को बताया था पसंदीदा क्रिकेट आदर्श
पटना में जन्मे किशन अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए कम उम्र में ही रांची चले गए थे और धोनी की तरह ही घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया।
साल 2023 में BCCI को दिए एक साक्षात्कार में ईशान ने कहा था, "बचपन में मेरे पसंदीदा क्रिकेट आदर्श महेंद्र सिंह धोनी थे। एक ही जगह से आने और झारखंड के लिए खेलने के कारण मैं वास्तव में उनकी जगह लेना चाहता था।"
अध्याय
डगआउट से शुरू होगा धोनी का नया अध्याय
साल 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के साथ अपने IPL करियर की शुरुआत करने वाले धोनी ने टीम को 5 IPL खिताब और 2 चैंपियंस लीग टी-20 ट्रॉफी जिताईं।
उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच 2025 में खेला था, जबकि पिंडली की चोट के कारण वे 2026 सीजन में नहीं खेल पाए थे।
फ्रेंचाइजी ने 17 नवंबर को पुष्टि की थी कि IPL 2027 सीजन से धोनी CSK के 'टीम मेंटर' के रूप में डगआउट से युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे।