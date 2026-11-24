किशन ने कहा, "धोनी ने संन्यास ले लिया है, मैं जानता हूं, उनके लिए वह समय आ गया था। हम सभी समझते हैं कि उन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया है, वे कैसे खेले और उन्होंने सभी युवा खिलाड़ियों को कितना प्रेरित किया है।"

उन्होंने कहा, "जाहिर है उनके फैसले से हर किसी को बुरा लगा है। उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी बहुत खुशी है। शायद बहुत कम खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए हैं।"