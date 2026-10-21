न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में ये बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं ईशान किशन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच गुरुवार (22 अक्टूबर) से 5 मैचों की टी-20 सीरीज शुरू होने जा रही है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन के पास 3 बड़े मुकाम हासिल करने का मौका होगा। ईशान ने साल 2026 में शानदार फॉर्म दिखाया है। खासकर नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीरीज में वह किन 3 उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं।
रन
एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय
किशन के पास इस साल एक बड़ा भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।
वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बन सकते हैं। उन्हें 7 रन की जरूरत है।
फिलहाल यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने 2022 में 1,164 रन बनाए थे।
ईशान ने इस साल 34 पारियों में 37.35 की औसत और 172.06 के स्ट्राइक रेट से 1,158 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं।
मौका
मोहम्मद रिजवान के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं ईशान
ईशान के पास टेस्ट खेलने वाले देशों के बल्लेबाजों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का भी मौका है।
फिलहाल यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के नाम है, जिन्होंने 2021 में 1,326 रन बनाए थे।
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ईशान को अभी 139 रन और बनाने होंगे।
ईशान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000 रन पूरे करने से भी सिर्फ 46 रन दूर हैं।
भारतीय
एक कैलेंडर वर्ष में 2,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं ईशान
ईशान ने इस साल 49 टी-20 मैचों में 38.26 की औसत से 1,760 रन बनाए हैं। अब वह एक कैलेंडर वर्ष में 2,000 टी-20 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने से सिर्फ 240 रन दूर हैं।
अब तक केवल 2 बल्लेबाज यह उपलब्धि हासिल की है। निकोलस पूरन ने 2024 में 2,331 रन बनाए थे, जबकि रिजवान ने 2021 में 2,036 रन बनाए थे।
ऐसे में ईशान के पास इस खास सूची में जगह बनाने का मौका है।
करियर
ईशान के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
ईशान ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 66 मैच खेल चुके हैं और इसकी 66 पारियों में 31.51 की औसत के साथ 1,954 रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 13 अर्धशतकों के अलावा एक शतक भी जड़ा है।
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बनाया था।