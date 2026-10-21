ईशान किशन कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में ये बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं ईशान किशन

लेखन आदर्श कुमार 05:55 pm Oct 21, 202605:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच गुरुवार (22 अक्टूबर) से 5 मैचों की टी-20 सीरीज शुरू होने जा रही है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन के पास 3 बड़े मुकाम हासिल करने का मौका होगा। ईशान ने साल 2026 में शानदार फॉर्म दिखाया है। खासकर नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीरीज में वह किन 3 उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं।