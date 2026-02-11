क्या पाकिस्तान के उस्मान तारिक का गेंदबाजी एक्शन अवैध है? रविचंद्रन अश्विन ने कही ये बात 

अश्विन ने उस्मान के रुक कर गेंदबाजी करने के विवाद पर यह सवाल भी उठाया कि ऐसी पाबंदियां सिर्फ गेंदबाजों पर ही क्यों लगाई जाती हैं, बल्लेबाजों पर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बल्लेबाज बिना अंपायर या गेंदबाज को बताए स्विच हिट या रिवर्स शॉट खेल सकता है, जबकि गेंदबाजों को ऐसी छूट नहीं दी जाती। अश्विन ने कहा कि सबसे पहले इस नियम में बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि नियमों में समानता सुनिश्चित हो सके।

Okay, let me make it as clear as possible. Firstly, the legalities of his action can only be tested at an ICC bowling action testing Centre. Secondly, there is a 15° rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it and to judge if a bowler is bowling within… pic.twitter.com/RbTkY6xJ3h

एक्शन

ऐसा रहा है उस्मान का सफर

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान अपने असामान्य गेंदबाजी एक्शन को लेकर पहली बार सुर्खियों में आए उस्मान को कप्तान आघा सलमान का लगातार समर्थन मिलता रहा है। रहस्यमयी स्पिनर उस्मान ने नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और अब तक 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। USA के खिलाफ मैच में शामिल किए गए 28 वर्षीय ऑफ स्पिनर ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की 32 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई।