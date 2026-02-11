क्या टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श?
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के 14वें मैच में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। यह मौजूदा टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला है और इसमें स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वह एक दशक बाद टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाल रहे हैं। टीम के नियमित कप्तान मिचेल मार्श इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों मार्श हिस्सा नहीं ले रहे हैं।
अपडेट
क्यों आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं मार्श?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुताबिक, मार्श इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान कमर में चोट लगा बैठे। CA ने बयान में कहा, "मार्श को लगातार दर्द और बेचैनी हो रही है, जिससे वह ठीक से चल-फिर नहीं पा रहे हैं। स्कैन से टेस्टिकुलर ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है, और उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। उनकी वापसी लक्षणों के ठीक होने और मेडिकल सलाह के आधार पर होगी।"
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमन, और एडम जैम्पा। आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर),कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क एडेयर, बैरी मैकार्थी, और मैथ्यू हम्फ्रीज।