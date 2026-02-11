क्या टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श?

अपडेट

क्यों आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं मार्श?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुताबिक, मार्श इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान कमर में चोट लगा बैठे। CA ने बयान में कहा, "मार्श को लगातार दर्द और बेचैनी हो रही है, जिससे वह ठीक से चल-फिर नहीं पा रहे हैं। स्कैन से टेस्टिकुलर ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है, और उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। उनकी वापसी लक्षणों के ठीक होने और मेडिकल सलाह के आधार पर होगी।"