टी-20 विश्व कप 2026: आयरलैंड को बड़ा झटका, कप्तान पॉल स्टर्लिंग टूर्नामेंट से हुए बाहर

चोट कैसे लगी थी स्टर्लिंग को चोट? गत गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान 7वें ओवर में कंगारू सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस का कैच लेने के लिए डाइव लगाते हुए स्टर्लिंग के घुटने में चोट लग गई। उनका घुटना सख्त जमीन पर लगा और वे मैदान छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उप-कप्तान लोरकान टकर ने कप्तानी की थी। स्कैन में स्टर्लिंग के लिगामेंट में चोट का पता चला है। ऐसे में उपचार के लिए वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

बयान क्रिकेट आयरलैंड ने क्या दिया बयान? क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने कहा, "स्टर्लिंग के स्कैन के बाद लिगामेंट में चोट का पता चला है। इसलिए उन्हें टी-20 विश्व कप के शेष मैचों से बाहर कर दिया गया है। पॉल जल्द ही आराम और पुनर्वास के लिए घर लौटेंगे, ताकि घरेलू ग्रीष्मकालीन सत्र से पहले तैयारी कर सकें।" उन्होंने कहा, "स्टर्लिंग की जगह टॉपिंग को बुलाया है, जो चेन्नई में रहते हैं और तुरंत टीम में शामिल हो सकते हैं।"

Advertisement