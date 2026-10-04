पंत की कप्तानी में जीती रेस्ट ऑफ इंडिया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ईरानी कप: ऋषभ पंत की कप्तानी में रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर को हराकर जीता खिताब

लेखन अंकित पसबोला 02:21 pm Oct 04, 202602:21 pm

क्या है खबर?

ईरानी कप 2026 के फाइनल में ऋषभ पंत की कप्तानी में रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को 167 रन से हराया। श्रीनगर में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 279 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर की दूसरी पारी सिर्फ 111 रन पर सिमट गई। रेस्ट ऑफ इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने जम्मू-कश्मीर की दूसरी पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। आइए मैच के बारे में जानते हैं।