IPL: जानिए अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैचों में किन टीमों ने जीते खिताब

2022 GT बनाम RR, 2022 IPL 2022 का फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130/9 का स्कोर बनाया था। GT की ओर से हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए GT ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था। GT की ओर से शुभमन गिल ने सर्वाधिक 45 रन बनाए थे।

2023 CSK बनाम GT, 2023 IPL 2023 के फाइनल में CSK ने GT को हराते हुए अपना 5वां खिताब जीता था। उस खिताबी मुकाबले में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल (54) और साई सुदर्शन (96) के अर्धशतकों की मदद से 214/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK को बारिश के कारण 15 ओवर में 171 रन का नया लक्ष्य मिला था। मैच की आखिरी गेंद पर CSK ने इस लक्ष्य को हासिल किया था।

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