IPL के इतिहास में शतक लगाने वाले 5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का इतिहास सिर्फ युवा सितारों की चमक तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अनुभवी खिलाड़ियों ने भी अपने बल्ले से मैदान रोशन किया है। जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, तब इन दिग्गजों ने शतक लगाकर साबित किया कि उम्र केवल एक आंकड़ा है। किसी ने अपनी क्लास दिखाई तो किसी ने फिटनेस और अनुभव के दम पर रिकॉर्ड बना डाले। ऐसे में आइए IPL में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी पर नजर डालते हैं।

#1 एडम गिलक्रिस्ट (39 साल और 184 दिन) इस सूची में पहले स्थान पर एडम गिलक्रिस्ट हैं। वह IPL 2011 में पंजाब किंग्स (PBKS) की कप्तानी कर रहे थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उन्होंने 55 गेंदों में 106 रन बनाए थे। उनकी शानदार पारी के दम पर PBKS ने 232/2 का स्कोर बनाया था। गिलक्रिस्ट के बल्ले से जब ये शतक निकला तो उनकी उम्र 39 साल और 184 दिन की थी। RCB उस मैच में 121 रन बना पाई और 111 रन से हार गई।

#2 सनथ जयसूर्या (38 साल और 319 दिन) दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने 38 साल और 319 दिन की उम्र में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ IPL 2008 में 114 रन की पारी खेली थी। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हए 156/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI ने 13.5 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। जयसूर्या ने 9 चौके और 11 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 237.50 की रही थी।

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#3 क्रिस गेल (38 साल और 210 दिन) तीसरे स्थान पर PBKS के लिए खेल चुके पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने IPL 2018 में 38 साल और 210 दिन की उम्र में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 63 गेंदों में नाबाद 104 रन बनाए थे। उनके बल्ले से एक चौका और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 165.07 की रही थी। टीम ने 193/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में SRH 178/4 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे 15 रन से हार मिली थी।

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#4 सचिन तेंदुलकर (37 साल और 356 दिन) MI के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2011 में 37 साल और 356 दिन की उम्र में कोच्ची टस्कर्स केरल के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 12 चौके और 3 छक्के निकले थे। MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182/2 का स्कोर बनाया था। हालांकि, केरल ने 19 ओवर में 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था।