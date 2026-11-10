IPL में अभी 10 टीमें खेलती हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL में 2028 से होगी 12 टीमें, इन शहरों की बन सकती हैं फ्रेंचाइजी- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 11:17 am Nov 10, 202611:17 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 2028 सत्र से विस्तार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कम से कम 2 नई फ्रेंचाइजी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे और वडोदरा नई टीमों के संभावित केंद्र हो सकते हैं। ऐसे में अब 12 टीम खेलते हुए दिख सकती है। हालांकि, इस संबंध में बातचीत शुरुआती दौर में है और अंतिम फैसला होने तक शहरों के नाम बदल भी सकते हैं।