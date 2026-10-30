रोहित हो सकते हैं MI के कप्तान (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: तिलक वर्मा या रोहित शर्मा हो सकते हैं MI के कप्तान- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 11:35 am Oct 30, 202611:35 am

क्या है खबर?

पिछले सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने पूरे कोचिंग दल में बदलाव किया है। इन सबके बीच IPL 2026 में MI की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या का दूसरी टीम में जाने की भी खबरें हैं। इसी क्रम में रिपोर्ट्स के मुताबिक, MI अगले सीजन में रोहित शर्मा या फिर तिलक वर्मा को अपना अगला कप्तान नियुक्त कर सकती है। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं।