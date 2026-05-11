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IPL: MI के ये गेंदबाज आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बचा पाए
आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बचा सके राज बावा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: MI के ये गेंदबाज आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बचा पाए

लेखन अंकित पसबोला
May 11, 2026
06:23 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 2 विकेट से हराया। उस मैच में RCB ने 167 रन के लक्ष्य को मैच की आखिरी गेंद में हासिल किया था। MI के राज बावा अपने आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बचा सके थे। इस बीच MI के उन गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जो आखिरी ओवर में 15 रन बचाने में नाकाम रहे हैं।

#1 

जयदेव उनादकट (17 रन बनाम CSK, 2022)

IPL 2022 के 33वें मैच में CSK ने जीत के लिए मिले 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर के बाद 139/6 का स्कोर बनाया था। MI की ओर से मैच का आखिरी ओवर करने आए जयदेव उनादकट ने पहली गेंद पर प्रेटोरियस को आउट किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने एक रन लिया। आखिर में धोनी ने उनादकट की आखिरी 4 गेंदों पर 6, 4, 2 और 4 लगाते हुए जीत दिलाई थी।

#2 

दिलहारा फर्नांडो (15 रन बनाम RR, 2008)

IPL 2008 के 53वें मैच में MI के दिलहारा फर्नांडो RR के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बचा सके थे। जीत के लिए मिले 146 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RR से नीरज पटेल ने 29 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया था। नीरज ने फर्नांडो के आखिरी ओवर के दौरान एक छक्का भी लगाया था। मैच की आखिरी गेंद पर 2 रन की दरकार थी, जिसे नीरज ने पूरा किया था।

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#3 

दीपक चाहर (15 रन बनाम GT, 2025)

IPL 2025 के 56वें मैच में MI ने GT के खिलाफ पहले खेलते हुए 155/8 का स्कोर बनाया था। बारिश के चलते GT को 19 ओवर में 147 रन का नया लक्ष्य मिला था। GT को दीपक चाहर के आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी। चाहर ने अपनी शुरुआती 3 गेंदों में ही एक छक्का और एक चौका दिया था। उस निर्णायक ओवर में उन्होंने एक नो बॉल भी की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।

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#4 

राज बावा (15 रन बनाम RCB, 2026)

IPL 2026 के 54वें मैच में MI ने पहले खेलते हुए 166/7 का स्कोर बनाया। जवाब में 19 ओवर की समाप्ति के बाद RCB ने 152/7 का स्कोर बना लिया था। GT को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी और गेंद राज बावा के हाथ में थी। राज के ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक छक्का लगाकर मैच रोमांचक कर दिया। मैच की आखिरी गेंद पर रसिख सलाम ने 2 रन बटोरते हुए जीत दिलाई।

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