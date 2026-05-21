IPL: इन टीमों ने लगातार 3 मैचों में 3 अलग-अलग कप्तान बनाए

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पुणे वॉरियर्स (IPL 2013)

IPL 2013 में पुणे वॉरियर्स के लगातार 3 मैचों में रॉस टेलर, एंजेलो मैथ्यूज और आरोन फिंच ने कप्तानी की थी। सीजन से पहले ही मैथ्यूज को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के बाद ज्यादातर मैचों में फिंच में कप्तानी की थी। उस सीजन में पुणे ने बेहद निराश किया और सिर्फ 4 मैच जीते थे। अंक तालिका में पुणे की टीम 8वें स्थान पर रही थी।