IPL 2026: क्यों PBKS के खिलाफ मैच में कप्तानी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह?

कप्तानी

क्यों बुमराह कर रहे हैं कप्तानी?

दरअसल, MI के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या चोट के कारण इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। वह आखिरी बार CSK के खिलाफ 2 मई को हुए मैच में खेले थे। वहीं, सूर्यकुमार यादव भी इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बता दें कि सूर्यकुमार हाल ही में पहली बार पिता बने हैं और फिलहाल अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। यही कारण है कि बुमराह टीम की कप्तानी कर रहे हैं।