IPL: इन मैदानों ने सबसे ज्यादा बार की है फाइनल मैचों की मेजबानी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होना है। पहले यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) ने इसे बदलकर अहमदाबाद कर दिया। यह चौथा सीजन होगा, जब IPL का फाइनल मैच इस मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल की मेजबानी करने वाले मैदानों के बारे में जानते हैं।
#1
अहमदाबाद (2022, 2023, 2025, 2026)
IPL के 2022, 2023, और 2025 सीजन के फाइनल मैच अहमदाबाद में खेले गए थे। 2022 का फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया था। इसे हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली GT ने जीता था। IPL 2023 के फाइनल में CSK ने GT को हराते हुए अपना 5वां खिताब जीता था। IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता था। RCB ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था।
#2
चेन्नई (2011, 2012, 2024)
चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 2011, 2012, और 2024 के फाइनल मैच खेले गए थे। 2011 के फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने RCB को 58 रन से हराया था। 2012 के खिताबी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने CSK को हराया था। 2024 के फाइनल में KKR ने SRH को 8 विकेट से हराया था। उस मैच में SRH की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 113 रन पर सिमट गई थी।
#3
इन मैदानों पर 2-2 फाइनल मैच खेले गए
कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में 2013 और 2015 के फाइनल खेले गए थे। इन दोनों बार MI विजेता बनी थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2014 और 2016 के फाइनल खेले गए थे, जो क्रमशः KKR और SRH ने जीते थे। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम (2017, 2019), दुबई स्टेडियम और (2020, 2021), मुंबई के डीवाई पाटिल (2008, 2010) में 2-2 फाइनल खेले थे। वहीं, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (2018) और जोहान्सबर्ग (2009) में एक-एक फाइनल खेले गए थे।