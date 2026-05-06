IPL: इन मैदानों ने सबसे ज्यादा बार की है फाइनल मैचों की मेजबानी

#1 अहमदाबाद (2022, 2023, 2025, 2026) IPL के 2022, 2023, और 2025 सीजन के फाइनल मैच अहमदाबाद में खेले गए थे। 2022 का फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया था। इसे हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली GT ने जीता था। IPL 2023 के फाइनल में CSK ने GT को हराते हुए अपना 5वां खिताब जीता था। IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता था। RCB ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था।

#2 चेन्नई (2011, 2012, 2024) चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 2011, 2012, और 2024 के फाइनल मैच खेले गए थे। 2011 के फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने RCB को 58 रन से हराया था। 2012 के खिताबी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने CSK को हराया था। 2024 के फाइनल में KKR ने SRH को 8 विकेट से हराया था। उस मैच में SRH की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 113 रन पर सिमट गई थी।

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