IPL: इन खिलाड़ियों ने बतौर सलामी बल्लेबाज 200+ छक्के लगाए

#1 क्रिस गेल (326 छक्के) सूची में पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। वह IPL में 4 टीमों के लिए खेले थे। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2021 में खेलते हुए नजर आए थे। IPL करियर में गेल ने 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्कों की मदद से 4,965 रन बनाए थे। उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज 326 छक्कों की बदौलत 4,480 रन अपने नाम किए थे।

#2 केएल राहुल (210 छक्के) केएल राहुल ने बतौर सलामी बल्लेबाज अब तक 117 मैच खेले हैं और इसकी 117 ही पारियों में उन्होंने 49.12 की औसत और 141.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,011 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 210 छक्के लगाए हैं। राहुल ने अपने IPL करियर में कुल 6 शतक लगाए हैं और ये सभी सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए आए हैं। वह IPL 2026 में भी DC के सलामी बल्लेबाज रहे थे।

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#3 डेविड वार्नर (210 छक्के) डेविड वार्नर IPL में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 210 छक्के लगाए हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 163 पारियों में 39.93 की औसत के साथ 5,910 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 56 अर्धशतक लगाए हैं। अपने IPL करियर में 184 मैचों में उन्होंने 40.52 की औसत और 139.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,565 रन अपने नाम किए।

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