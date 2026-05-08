IPL: LSG के इन बल्लेबाजों ने RCB के खिलाफ लगाए हैं शतक

इस समय खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक कई बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं। इसी क्रम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मिचेल मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतकीय पारी खेली। यह मार्श के IPL करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से LSG को मैच में जीत मिली। इस बीच LSG के उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने RCB के खिलाफ शतक लगाए हैं।

#1 ऋषभ पंत (118* रन बनाम RCB, 2025) IPL 2025 के 70वें मैच में LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने RCB के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाए थे। अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे। उनकी पारी की मदद से LSG ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 227/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था। RCB से जितेश शर्मा ने 33 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाए थे।

#2 मिचेल मार्श (111 रन बनाम RCB, 2026) मार्श ने इकाना स्टेडियम में हुए मैच में 56 गेंदों का सामना करते हुए 111 रन की पारी खेली। उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के लगाए। मार्श के शतक की मदद से LSG ने पहले खेलते हुए 3 विकेट खोकर 209 रन (19 ओवर में) बनाए। बारिश से प्रभावित मैच RCB को डक वर्थ लुईस (DLS) की मदद से 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। RCB की टीम 19 ओवर में 203/6 का स्कोर ही बना सकी।

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