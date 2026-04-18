IPL में DC के ये खिलाड़ी हुए हैं सर्वाधिक बार शून्य पर आउट, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जहां बल्लेबाज बड़े-बड़े स्कोर बनाकर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं कई बार शून्य पर आउट होना भी चर्चा का विषय बन जाता है। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए कई बड़ी पारियां भी खेली हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अपने खराब दिन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता।
#1
डेविड वार्नर (8 बार)
इस सूची में पहले स्थान पर DC के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। उन्होंने DC के लिए 89 मुकाबले खेले थे और इसकी 89 पारियों में 8 बार शून्य पर आउट हुए थे। उनके बल्ले से 31.49 की औसत और 135.54 की स्ट्राइक रेट से 2,551 रन निकले थे। उन्होंने DC के लिए 2 शतक और 22 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा था। इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी IPL मुकाबला 2024 में खेला था।
#2
पृथ्वी शॉ (7 बार)
DC के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। अपने 79 मैच के करियर में वह 7 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं। उन्होंने पहला IPL मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 79 पारियों में 23.94 की औसत और 147.46 की स्ट्राइक रेट से 1,892 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रन रहा है। शॉ अब तक सिर्फ DC के लिए ही खेले हैं।
#3
शिखर धवन और वीरेंद्र सहवाग (6-6 बार)
शिखर धवन और वीरेंद्र सहवाग सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। ये दोनों खिलाड़ी अब IPL नहीं खेलते हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। धवन 63 पारियों में 6 बार खाता खोले बिना आउट हुए थे। सहवाग 79 मैच की 79 पारियों में 6 बार शून्य पर आउट हुए थे। धवन के बल्ले से 131 की स्ट्राइक रेट से 2,066 रन निकले थे। सहवाग ने 29.37 की औसत से 2,174 रन बनाए थे।
#4
श्रेयस अय्यर, मोर्ने मोर्कल और शहबाज नदीम (5-5 बार)
चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 खिलाड़ी (मोर्ने मोर्कल, शहबाज नदीम और श्रेयस अय्यर) हैं। ये तीनों खिलाड़ी 5-5 बार DC के लिए खेलते हुए खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं। मोर्कल ने 15 पारियों में 11.11 की औसत से 100 रन बनाए थे। नदीम के बल्ले से 19 पारियों में 32 रन निकले थे। श्रेयस ने 87 पारियों में 2,375 रन बनाए थे। श्रेयस अब पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए IPL में खेलते हैं।