IPL: इन गेंदबाजों ने मैच में सर्वाधिक बार 60+ रन दिए

#1 अर्शदीप सिंह (3 बार) IPL 2026 में अर्शदीप ने RR के खिलाफ 17.00 की इकॉनमी रेट से अपने 4 ओवर में 68 रन लुटाए। उन्होंने एक विकेट भी लिया। वहीं, 2025 में उन्होंने 25वें मैच में RR के ही विरुद्ध अपने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 60 रन खर्च किए थे। उस मैच में PBKS ने 10 रन से जीत दर्ज की थी। IPL 2023 में MI के खिलाफ अर्शदीप ने 3.5 ओवर में 66 रन देते हुए 1 विकेट लिया था।

#2 एनरिक नोर्खिया (2 बार) IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) से खेलते हुए एनरिक नोर्खिया ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में 65 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे। उस मैच में MI ने 234/5 का स्कोर बनाते हुए जीत दर्ज की थी। IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए नोर्खिया ने SRH के विरुद्ध बिना विकेट लिए 60 रन दिए थे। मैच में SRH ने 278/3 रन बनाते हुए 110 रन से जीत दर्ज की थी।

Advertisement