IPL: शुरुआती 50 पारियों के बाद इन बल्लेबाजों ने बनाए 2,000+ रन

#1 क्रिस गेल (2,236 रन) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने शुरुआती 50 पारियों के बाद 56 की औसत के साथ 2,236 रन बनाए थे। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 163 की रही थी। गेल ने अपने IPL करियर के 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 404 चौके भी निकले थे। इस खिलाड़ी ने 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट से 4,965 रन बनाए थे।

#2 साई सुदर्शन (2,178 रन) IPL में सुदर्शन ने अपना पहला मुकाबला साल 2022 में PBKS के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 50 पारियों में 47.35 की औसत और 147.96 की स्ट्राइक रेट से 2,178 रन अपने नाम कर चुके हैं। सुदर्शन ने अपने IPL करियर में 3 शतक के अलावा 15 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। वह अपने करियर की शुरुआत से ही GT की टीम का हिस्सा रहे हैं।

Advertisement