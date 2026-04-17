IPL: इन बल्लेबाजों ने 3 अलग-अलग टीमों से शतक लगाए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब तक चुनिंदा बल्लेबाजों ने 3 या उससे अधिक शतक लगाए हैं। IPL 2026 में क्विंटन डिकॉक भी इसी सूची में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ नाबाद 112 रन बनाए। इस शतकीय पारी के साथ ही वह 3 अलग-अलग टीमों से शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। आइए इस विशेष सूची के बारे में जानते हैं।

#1 केएल राहुल (PBKS, LSG और DC) 2025 सीजन के दौरान केएल राहुल IPL में 3 टीमों से खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। DC से खेलते हुए उन्होंने 2025 में 539 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक शामिल था। इससे पहले उन्होंने LSG की ओर से 38 मैचों में 41.47 की औसत के साथ 1,410 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। PBKS से खेलते हुए उन्होंने 55 मैचों में 56 की औसत से 2,548 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे।

#2 संजू सैमसन (RR, DC और CSK) संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स (RR), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से शतक लगा चुके हैं। उन्होंने IPL 2026 में CSK से खेलते हुए DC के खिलाफ नाबाद 115 रन बनाए थे। उन्होंने RR की ओर से लीग में 149 मैच खेले थे, जिसमे 31.71 की औसत और 141.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,027 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक भी लगाए थे। DC की ओर से उन्होंने एक शतक की बदौलत 677 रन बनाए थे।

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