IPL: इन कप्तानों के नेतृत्व में टीमों ने सर्वाधिक बार 250+ रन बनाए

#1 पैट कमिंस (5 बार) पैट कमिंस की कप्तानी में SRH ने 2024 में 287/3 (बनाम RCB), 277/3 (बनाम MI) और 266/7 (बनाम DC) के स्कोर बनाए थे। इसी तरह 2025 में कमिंस के ही नेतृत्व में 286/6 (बनाम RR) और 278/3 (बनाम DC) के स्कोर खड़े किए थे। यही कारण है कि IPL इतिहास के शीर्ष-4 का रिकॉर्ड SRH के नाम पर दर्ज हैं। कमिंस फिटनेस कारणों से IPL 2026 के शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

#2 श्रेयस अय्यर (3 बार) IPL 2026 में अय्यर की कप्तानी में PBKS ने LSG के खिलाफ 254/7 का स्कोर बनाया और मैच को 54 रन से जीता। IPL 2024 में उनके नेतृत्व में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 272/7 का स्कोर बनाया था और मैच को 106 रन के बड़े अंतर से जीता था। वहीं, 2024 सीजन में ही KKR ने PBKS के विरुद्ध 261/6 का स्कोर बनाने के बावजूद मैच में शिकस्त झेली थी।

Advertisement