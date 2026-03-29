IPL: सुनील गावस्कर की अंतिम समय पर नाम वापस लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग

प्रतिबंध 2 साल के प्रतिबंध की सजा अप्रभावी- गावस्कर गावस्कर ने IPL से अंतिम समय में नाम वापस लेने पर मौजूदा सजा की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, "BCCI को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 2 साल का प्रतिबंध कारगर नहीं है।" उन्होंने ऐसे नियम की आवश्यकता पर जोर दिया जिसके वास्तविक परिणाम हों और कहा, "जब तक इसका खिलाड़ी और IPL में उसकी वापसी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता, तब तक यह कारगर नहीं होगा।"

सवाल डकेट के नाम वापस लेने के बाद IPL प्रतिबंध पर उठे सवाल IPL में फिलहाल नीलामी में चुने जाने के बाद चोट के वैध कारण के बिना नाम वापस लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर 2 साल का प्रतिबंध है। हालांकि, बार-बार सामने आए मामलों ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डकेट का नाम वापस लेना हैरी ब्रूक जैसे अन्य मामलों के बाद हुआ है, जिन पर पिछले सीजन में नाम वापस लेने के बाद पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

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