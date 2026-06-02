IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा वाइड गेंद फेंकने वाले गेंदबाज और उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गेंदबाजों पर रन रोकने और विकेट लेने का दबाव हमेशा बना रहता है। इसी दबाव में कई बार गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खो बैठते हैं, जिसका नतीजा वाइड गेंदों के रूप में सामने आता है। टूर्नामेंट के इतिहास में कई ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने एक ही सीजन में बड़ी संख्या में वाइड गेंदें फेंकी हैं। ऐसे में आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा

#1 मथीशा पथिराना (32 वाइड गेंदें) इस सूची में पहले स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना हैं। वह IPL 2025 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए खेले थे और 32 वाइड गेंदें डाली थी। उन्होंने 12 मैच की 12 पारियों में 32.61 की औसत से 13 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 10.13 की रही थी। ये खिलाड़ी एक भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/36 का रहा था।

#2 मथीशा पथिराना (31 वाइड गेंदें) दूसरे स्थान पर भी पथिराना ही हैं। IPL 2023 में इस गेंदबाज ने CSK के लिए खेलते हुए 31 वाइड गेंदें डाली थी। उस सीजन भी वह 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 12 पारियों में 19.52 की उम्दा औसत के साथ 19 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8 की रही थी। CSK के इस पूर्व गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/15 का रहा था। चोट के कारण इस खिलाड़ी का IPL करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

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#3 प्रसिद्ध कृष्णा (30 वाइड गेंदें) तीसरे स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा हैं। वह IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेले थे और 30 वाइड गेंदें डाली थी। उस सीजन वह 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 17 पारियों में 29 की औसत से 19 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8.28 की रही थी। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/22 का रहा था। प्रसिद्ध इस सीजन के बाद गुजरात टाइटंस (GT) की टीम का हिस्सा बन गए।

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