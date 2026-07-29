IPL: RCB की ब्रांड वैल्यू ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली टीम बनी 

IPL की कुल वैल्यू में 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले साल के करीब 17.69 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 19.70 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

इस तरह IPL की कारोबारी वैल्यू में लगातार दूसरे साल दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है।

4 महीने पहले RCB का स्वामित्व बदला था। जब ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स, आदित्य बिड़ला समूह और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के गठजोड़ ने फ्रेंचाइजी को करीब 17,027 करोड़ रुपये में खरीदा था।