IPL: बतौर कप्तान अपने पहले 2 सीजन में टीम को फाइनल में पहुंचाने वाले खिलाड़ी

#1 हार्दिक पांड्या (2022 और 2023) हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस (GT) ने IPL 2022 और 2023 के फाइनल में जगह बनाई थी। 2022 के खिताबी मुकाबले में GT ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से हराया था। इसके बाद 2023 में पांड्या की कप्तानी में GT की टीम उपविजेता रही थी। आखिरी गेंद तक चले फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने जीत हासिल की थी। इसके बाद पांड्या अपनी पुरानी टीम MI में चले गए थे।

#2 रजत पाटीदार (2025 और 2026) पाटीदार की कप्तानी में RCB ने अपना पहला खिताब 2025 में जीता था। तब फाइनल में RCB ने PBKS को 6 रन से हराया था। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुए खिताबी मैच में RCB ने पहले खेलते हुए 190/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में PBKS की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 184/7 का स्कोर ही बना सकी थी। तब पाटीदार पहली बार ही किसी IPL टीम की कप्तानी कर रहे थे।

Advertisement