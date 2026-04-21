IPL: नंबर-5 या उससे निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने वाले खिलाड़ी

मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में नाबाद 101 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने नंबर-5 पर खेलते हुए ये शतक जड़ा। इस बीच IPL के इतिहास में उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने नबंर-5 या उससे निचले क्रम पर शतक जड़ा है।

#1 यूसुफ पठान (बनाम MI, 2010) IPL 2010 में RR से खेलते हुए यूसुफ पठान ने MI के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में शतक जड़ा था। वह 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 100 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए थे। उनकी पारी के बावजूद RR को उस मैच में 4 रन से शिकस्त मिली थी। ब्रेबोर्न स्टेडियम में हुए मैच MI ने पहले खेलते हुए 212/6 का स्कोर बनाया। जवाब में RR की टीम 208/7 का स्कोर ही बना सकी थी।

#2 डेविड मिलर (बनाम RCB, 2013) IPL 2013 में पंजाब किंग्स (PBKS) से खेलते हुए डेविड मिलर ने RCB के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ा था। मोहाली में खेलते हुए RCB ने निर्धारित 20 ओवर में 190/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में PBKS ने जब 51 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब मिलर क्रीज पर आए थे। उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की थी।

Advertisement

#3 बेन स्टोक्स (बनाम GL, 2017) IPL 2017 में बेन स्टोक्स पहली बार IPL खेल रहे थे और उन्होंने गुजरात लॉयंस (GL) के खिलाफ दमदार पारी खेली थी। GL ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए थे। बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी RPS ने 10 के स्कोर पर 3 और 42 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाए थे। इसके बाद स्टोक्स ने 63 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्के लगाते हुए नाबाद 103 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

Advertisement