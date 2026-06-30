क्रिकेटर शशांक सिंह ने रसोइए से मारपीट के आरोपों को नकारा, कहा- चोरी करने आया था

दावा

क्या बोले शशांक?

शशांक ने कहा, "हमने उसे बंधक नहीं बनाया था...यह सच है कि वह कुक बनकर आया था, लेकिन वह कुक बिल्कुल नहीं था। उसे खाना बनाना नहीं आता था, वह बस मजा करने, वीडियो और फaटो लेने और मेरे कमरे में भी घुसने आया था, क्योंकि वह ऐसी हरकतें कर रहा था, इसलिए मुझे शक है कि वह चोरी करने के इरादे से आया था। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि जांच में कुछ भी चोरी नहीं मिला है।"