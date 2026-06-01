IPL स्टार शशांक सिंह और उनके पिता ने खाना खराब बनने पर रसोइए को पीटा

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी

31 वर्षीय विपेंद्र मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं। उन्हें उनके परिचित मोहित सिंह सेंगर भोपाल लेकर आए थे। शैलेश के घर पर उन्हें रसोइए की नौकरी दी गई थी और भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का भरोसा भी दिया गया था। समझौते के तहत उन्हें हर महीने 15 हजार रुपये वेतन के साथ भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी। वह परिवार के नीलबड़ स्थित आवास पर काम कर रहे थे।