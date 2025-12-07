बेंगलुरु से स्थानांतरिक नहीं किए जाएंगे IPL के मैच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने की पुष्टि
क्या है खबर?
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहला खिताब जीतने के बाद मनाए जाने वाले जश्न में मची भगदड़ की घटना के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आगामी मैचों को स्थानांतरित करने पर चर्चा चल रही थी। हालांकि, अब उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
बयान
उपमुख्यमंत्री ने क्या दिया बयान?
उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "भविष्य में कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु में जो भी दुर्घटनाएं हुईं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हम इस कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) स्टेडियम में बेंगलुरु के गौरव को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे, लेकिन हम इसे उचित रूप से कानूनी दायरे में और इस स्टेडियम का उपयोग करते समय भीड़ प्रबंधन पर बेहतर ध्यान देते हुए करेंगे। इससे हम भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से बच सकेंगे।"
दावा
कहीं भी स्थानांतरित नहीं होंगे IPL मैच- शिवकुमार
शिवकुमार ने आगे कहा, "हम एक वैकल्पिक स्टेडियम भी विकसित करेंगे, जो एक बड़ा स्टेडियम होगा। पिछले साल हुई घटनाओं और उसके बाद पैदा हुए मुद्दों के बाद IPL को कहीं और स्थानांतरित करने की बात चल रही थी, लेकिन अब से IPL को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हम इसे यहीं आयोजित करेंगे। यह कर्नाटक और बेंगलुरु का गौरव है और हम इसकी रक्षा करेंगे। आगे जो भी करने की जरूरत होगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसका ध्यान रखा जाए।"
प्रयास
सरकार ने उठाए ये बड़े कदम
राज्य सरकार ने खेलों की मेजबानी के लिए मंजूरी देने से पहले स्टेडियम की व्यापक संरचनात्मक फिटनेस जांच का निर्देश दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने KSCA को एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उसे स्टेडियम के लिए एक विस्तृत संरचनात्मक सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उसे यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) द्वारा प्रमाणित विशेषज्ञों द्वारा ही तैयार कराने को कहा गया है।
पृष्ठभूमि
बेंगलुरु में कैसे मची थी भगदड़?
RCB के 3 जून को IPL 2025 का खिताब जीतने के बाद 4 जून को बेंगलुरु में विजय जुलूस निकालने का फैसला किया था। टीम को खुली बस में विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम जाना था, जहां 3 लाख लोग इकट्ठा थे। वो अंदर जाने को लेकर धक्का-मुक्की करने लगे। इससे भगदड़ मची और 11 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 55 घायल हो गए। पुलिस ने RCB, KSCA और अन्य पर FIR दर्ज कर जांच CID को सौंप दी।