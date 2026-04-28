IPL: इन मैचों में शीर्षक्रम के 6 बल्लेबाज मिलकर 10 रन भी नहीं बना सके

RCB की घातक गेंदबाजी के सामने DC ने शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए और उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इस बीच साहिल परख (0), समीर रिजवी (0), केएल राहुल (1), नितीश राणा (1), ट्रिस्टन स्टब्स (5) और अक्षर पटेल (0) आउट हुए। जोश हेजलवुड की अविश्वनसीय गेंदबाजी (4/12) के सामने DC की टीम 75 रन पर सिमट गई। जवाब में RCB ने एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया।

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कोच्चि टस्कर्स बनाम डेक्कन चार्जर्स (IPL 2011)

IPL 2011 के 32वें मैच में कोच्चि टस्कर्स के बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया था। डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोच्चि के शीर्षक्रम के 6 बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 4 रन बनाए थे। इस बीच ब्रेंडन मैकुलम, पार्थिव पटेल, राइफी गोमेज, ब्रैड हॉज, और केदार जाधव खाता भी नहीं खोल सके थे। कप्तान महेला जयवर्धने ने 4 रन बनाए थे। टस्कर्स की पारी 74 रन पर सिमटी थी।