IPL: इन मैचों में नंबर-2, 3 और 4 के बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके

#1 MI बनाम RR (2024) IPL 2024 के 14वें मैच में RR ने मुंबई इंडियंस (MI) को हराया था। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125/9 का स्कोर बनाया था। मेजबान टीम से रोहित शर्मा, नमन धीर और डेवाल्ड ब्रेविस शून्य पर आउट हुए थे। MI से सर्वाधिक रन हार्दिक पांड्या (34) ने बनाए थे। जवाब में RR ने रियान पराग के अर्धशतक (54) की मदद से लक्ष्य हासिल किया था।

#2 RR बनाम SRH (2026) IPL 2026 के 21वें मैच में RR को SRH के खिलाफ 57 रन से हार मिली थी। हैदराबाद में हुए मैच में SRH ने पहले खेलते हुए 216/6 का स्कोर बनाया। जवाब में RR की टीम 159 रन पर ढेर हुई थी। RR से वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस तीनों शून्य पर आउट हुए। SRH की ओर से अपना IPL डेब्यू करने वाले प्रफुल हिंगे ने पहले ही ओवर में ये विकेट चटकाए थे।

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