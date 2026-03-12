IPL: इन संस्करणों में 2 बल्लेबाजों के 600+ रन बनाने के बावजूद टीमें नहीं जीती खिताब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बहुत कम ऐसे संस्करण हुए हैं, जिनमें एक टीम के 2 बल्लेबाजों ने 600 से अधिक रन बनाए हैं। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस (GT) के शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भी 600+ रन बनाए थे और इसके बावजूद उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। इस बीच उन टीमों के बारे में जानते हैं, जिनके 2 बल्लेबाजों ने एक संस्करण में 600+ रन बनाए और इसके बावजूद वो टीम खिताब नहीं जीती।

#1 विराट कोहली और क्रिस गेल (RCB, 2013) IPL 2013 में RCB से खेलते हुए विराट कोहली और क्रिस गेल ने जोरदार प्रदर्शन किया था। कोहली ने उस संस्करण में 16 पारियों में 45.28 की औसत और 138.73 की स्ट्राइक रेट से 634 रन बनाए थे। उन्होंने तब 6 अर्धशतक लगाए थे। गेल ने उस संस्करण में 16 पारियों में 59.00 की औसत और 156.29 की स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। RCB तब 5वें स्थान पर रही थी।

#2 विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (RCB, 2016) IPL 2016 में RCB उपविजेता रही थी, जिसमें कोहली और एबी डिविलियर्स ने खूब रन बनाए थे। कोहली ने उस सीजन में 16 पारियों में 81.08 की अविश्वनीय औसत और 152.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 973 रन बनाए थे। उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए थे। डिविलियर्स ने उस संस्करण में 52.84 की औसत और 168.79 की स्ट्राइक रेट से 687 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे।

Advertisement

#3 फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली (RCB, 2023) IPL 2023 में RCB की ओर से डु प्लेसिस और कोहली का बल्ला खूब चला था। डु प्लेसिस ने उस सीजन में 14 पारियों में 56.15 की औसत और 153.68 की स्ट्राइक रेट के साथ 730 रन बनाए थे। उन्होंने 8 अर्धशतक भी अपने नाम किए थे। कोहली ने 14 पारियों में 53.25 की औसत और 139.82 की स्ट्राइक रेट के साथ 639 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए थे।

Advertisement