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IPL: RCB के खिलाफ शुभमन गिल का कैसा रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े
RCB के खिलाफ शतक लगा चुके हैं गिल (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: RCB के खिलाफ शुभमन गिल का कैसा रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Apr 23, 2026
05:49 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से 24 अप्रैल को होगा। GT के कप्तान शुभमन गिल इस सीजन में भी निरंतर रन बना रहे हैं। वह बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले अगले मैच में भी अपनी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। इस बीच IPL में गिल के RCB के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े

RCB के खिलाफ गिल का प्रदर्शन 

गिल ने RCB के खिलाफ अब तक 14 मैचों में 28.91 की औसत और 137.07 की स्ट्राइक रेट से 318 रन बनाए हैं। इस बीच वह 3 पारियों में नाबाद भी रहे हैं। RCB के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक शतक (104*) लगाया है। वह इस टीम के विरुद्ध कोई अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। गिल RCB के खिलाफ मैचों में 5 कैच भी पकड़ चुके हैं।

प्रदर्शन 

RCB के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ गिल के आंकड़े 

गिल ने RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का 11 IPL मुकाबले में सामना किया है, जिसमें वह 4 बार आउट हुए हैं। गिल उनके खिलाफ 64 गेंदों में 66 रन बनाने में सफल रहे हैं। क्रुणाल पांड्या के खिलाफ उन्होंने 7 पारियों में 52 गेंदों में 53 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हुए हैं। जोश हेजलवुड के खिलाफ उन्होंने 4 पारी में 18 गेंदों में 17 रन बनाए और 1 बार आउट हुए हैं।

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जानकारी

चिन्नास्वामी स्टेडियम में गिल का प्रदर्शन

गिल ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 64 की औसत के साथ 128 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने यहां एक शतक भी लगाया है।

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करियर 

शानदार रहा है गिल का IPL करियर 

गिल ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह 123 मैच की 120 पारियों में 40.10 की औसत और 139.46 की स्ट्राइक रेट से 4,131 रन बना चुके हैं। उन्होंने 29 अर्धशतक के अलावा 4 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह लीग में अब तक 399 चौके और 129 छक्के जड़ चुके हैं। IPL 2026 में वह 250 से अधिक रन बना चुके हैं।

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