IPL: RCB के खिलाफ शुभमन गिल का कैसा रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

आंकड़े RCB के खिलाफ गिल का प्रदर्शन गिल ने RCB के खिलाफ अब तक 14 मैचों में 28.91 की औसत और 137.07 की स्ट्राइक रेट से 318 रन बनाए हैं। इस बीच वह 3 पारियों में नाबाद भी रहे हैं। RCB के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक शतक (104*) लगाया है। वह इस टीम के विरुद्ध कोई अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। गिल RCB के खिलाफ मैचों में 5 कैच भी पकड़ चुके हैं।

प्रदर्शन RCB के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ गिल के आंकड़े गिल ने RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का 11 IPL मुकाबले में सामना किया है, जिसमें वह 4 बार आउट हुए हैं। गिल उनके खिलाफ 64 गेंदों में 66 रन बनाने में सफल रहे हैं। क्रुणाल पांड्या के खिलाफ उन्होंने 7 पारियों में 52 गेंदों में 53 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हुए हैं। जोश हेजलवुड के खिलाफ उन्होंने 4 पारी में 18 गेंदों में 17 रन बनाए और 1 बार आउट हुए हैं।

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जानकारी चिन्नास्वामी स्टेडियम में गिल का प्रदर्शन गिल ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 64 की औसत के साथ 128 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने यहां एक शतक भी लगाया है।

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