IPL: केएल राहुल का SRH के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

आंकड़े SRH के खिलाफ राहुल का प्रदर्शन IPL में कई टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके राहुल SRH के खिलाफ 500 रन पूरे करने के करीब हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 15 मैचों में 34.42 की औसत से 482 रन बनाए हैं। उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 121.71 की रही है। राहुल ने SRH के खिलाफ अब तक इस लीग में 12 छक्के और 44 चौके भी जड़े हैं। ऐसे में उनके फिर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

2026 IPL 2026 में राहुल का प्रदर्शन IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 5 मैच की 5 पारियों में 33.60 की औसत और 168 की स्ट्राइक रेट से 168 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में राहुल ने 11 मैचों में 33.37 की औसत और 121.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 267 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 79 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए।

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